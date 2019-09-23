TOKİ'den yine müjdeli bir haber geldi. Her yıl binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ bu sefer indirim kampanyası ile gündeme geldi. Eylül ayı konut ilanlarının açıklanmasından sonra indirim kampanyası açıklandı. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen kampanyada alıcılara peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacak. Vatandaşlar şimdi TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte ikinci indirim kampanyasına dair merak edilenler... Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek. Peki TOKİ konutları başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

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