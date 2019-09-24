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  • 24.09.2019 19:07
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 19:07

'lere kurulan büyük tuzak! Para çekerken bunlara mutlaka dikkat edin! Hesabınızdaki paraları...

Günümüzde milyonlarca kişi para çekme ve para gönderme gibi işlemler için 'leri kullanıyor. Artık neredeyse her noktada elimizin altında olan ATM'lerde vatandaşların dikkat etmesi gereken çok önemli bir nokta bulunuyor. ATM'den para çekerken göz ardı edilen ve pek çok kişiyi tehlikeye sokan gizli bir tehlike var. Peki, bu durumdan nasıl korunulur? İşte cevabı...

Gündelik yaşam içerisinde pek çok insan işlemlerini gerçekleştirmek için ATM'leri kullanıyor. ATM'den para çekerken göz ardı edilen ve pek çok kişiyi tehlikeye sokan gizli bir tehlike var.

ATM dışında görünen aparat sıradan gözükebilir. Ancak ATM ekranının hemen altındaki bu parça aslında büyük bir tehlike barındırıyor. Yavaşça bu parçayı kendimize doğru çekiyoruz.

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