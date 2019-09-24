Gündelik yaşam içerisinde pek çok insan işlemlerini gerçekleştirmek için ATM'leri kullanıyor. ATM'den para çekerken göz ardı edilen ve pek çok kişiyi tehlikeye sokan gizli bir tehlike var.

ATM dışında görünen aparat sıradan gözükebilir. Ancak ATM ekranının hemen altındaki bu parça aslında büyük bir tehlike barındırıyor. Yavaşça bu parçayı kendimize doğru çekiyoruz.