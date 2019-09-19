TOKİ dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda vatandaşlara ardı ardına müjdeli haberler geliyor. Konut almak isteyen binlerce kişi TOKİ ilanlarına büyük ilgi gösteriyor. TOKİ, 50 bin sosyal konut seferberliği kapsamında, kurayla ev sahibi yapmayı sürdürürken, bir yandan da kuraya girmeden başvuru önceliği yöntemiyle açık satış yapıyor. Başkan Erdoğan'da 50 bin sosyal konut projesinin rekor ilgi görmesinin ardından bu projelere devam edilmesi talimatını vermişti. Bankalardan çeşitli sebeplerle konut kredisi çekmek ve onay almakta zorlanan ya da peşinat tutarı için sıkıntı yaşayan kişilere TOKİ düşük peşinatlı konut satışı yapıyor. TOKİ alt gelir grubu konut projelerinde sadece 350 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Peki TOKİ'den asgari ücretli, emekli, dar gelirli ev alma başvuru şartları nedir?