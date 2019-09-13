TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik ikinci indirim kampanyası 23 Eylül'de başlayacak. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Finansal anlamda olumlu gelişmelerin yaşandığı ülkemizde enflasyon ve faizlerin düştüğü bu ortamda belirlediğimiz yüzde 22 indirim oranının vatandaşlarımızın lehine olduğunu düşünüyorum" dedi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Başkanlık tarafından konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
TOKİ'den son dakika ikinci indirim kampanyası! TOKİ indirimi ne zaman, başvuru şartları nedir?
TOKİ'den müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Binlerce kişiyi uygun fiyatlarla ev sahibi yapan TOKİ yeni bir gelişme ile yeniden gündeme geldi. Bu anlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi düzenlenecek. Yüzde 22 indirim uygulanacak kampanyaya başvurular 23 Eylül'de başlayacak. Peki TOKİ indirimi için başvuru şartları neler? TOKİ ile ilgili son dakika gelişmeleri ve haberler sayfamızda
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