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  • 13.09.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 11:50

'den son dakika ! , nedir?

'den müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Binlerce kişiyi uygun fiyatlarla ev sahibi yapan TOKİ yeni bir gelişme ile yeniden gündeme geldi. Bu anlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi düzenlenecek. Yüzde 22 indirim uygulanacak kampanyaya başvurular 'de başlayacak. Peki TOKİ indirimi için neler? TOKİ ile ilgili son dakika gelişmeleri ve haberler sayfamızda

TOKİ'den son dakika ikinci indirim kampanyası!

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik ikinci indirim kampanyası 23 Eylül'de başlayacak. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Finansal anlamda olumlu gelişmelerin yaşandığı ülkemizde enflasyon ve faizlerin düştüğü bu ortamda belirlediğimiz yüzde 22 indirim oranının vatandaşlarımızın lehine olduğunu düşünüyorum" dedi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Başkanlık tarafından konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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