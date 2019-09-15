345 lira taksitle ev

TOKİ, dar gelirli vatandaşların ulaşabileceği konutlar üretmeye devam ediyor. Şu anda 25 ilde 1685 konut açık satışta. Bu projelerden 345 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olmak mümkün. Bu konutlar için son başvuru tarihi 30 Eylül ve 31 Aralık olarak iki gruba ayrılıyor. Konutların fiyatları 86 bin 996 lira ile 259 bin 630 lira arasında değişiyor. Konutlar Türkiye'nin hemen hemen her ilinde bulunuyor.
KENTSEL DÖNÜŞÜMLE 100 BİN KİŞİYE İŞ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İstanbul'da açıkladığı Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın 100 bin kişiye istihdam imkanı sağlaması bekleniyor. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, "Plana göre, 1,5 milyon konut 5 yılda dönüştürülecek, bu da her yıl 300 bin konut yapar. 300 bin konut yapımı da yaklaşık 100 bin kişinin istihdam kadrosuna katılması demek" dedi. Tellioğlu, Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı genel olarak olumlu bulduklarını ancak söz konusu planın sektörün diğer paydaşlarıyla diyalog halinde yapılmasının bu çalışmayı daha başarılı kılacağını söyledi.
50 BİN KADINA İNTERNET EĞİTİMİ
Türk Telekom'un İnternetle Hayat Kolay projesi yeni dönemde 5 bin girişimcilik potansiyeline sahip kadına ulaşarak Türkiye ekonomisine güç verecek. Türk Telekom'un, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Habitat Derneği ortaklığında hayata geçirdiği İnternetle Hayat Kolay Projesi'nin 2014- 2019 yılları arasındaki ilk döneminde çoğunluğu kadın olmak üzere 50 bin katılımcıya internet okuryazarlığı eğitimi verdi. Projenin ikinci döneminde, kadınların bilgi ve iletişim teknolojileri, e-hizmetler ve e-ticaret gibi konularda bilgi birikimlerini geliştirmek üzere eğitim programları düzenlenecek.
KENTSEL DÖNÜŞÜMLE 100 BİN KİŞİYE İŞ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İstanbul'da açıkladığı Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın 100 bin kişiye istihdam imkanı sağlaması bekleniyor. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, "Plana göre, 1,5 milyon konut 5 yılda dönüştürülecek, bu da her yıl 300 bin konut yapar. 300 bin konut yapımı da yaklaşık 100 bin kişinin istihdam kadrosuna katılması demek" dedi. Tellioğlu, Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı genel olarak olumlu bulduklarını ancak söz konusu planın sektörün diğer paydaşlarıyla diyalog halinde yapılmasının bu çalışmayı daha başarılı kılacağını söyledi.
50 BİN KADINA İNTERNET EĞİTİMİ
Türk Telekom'un İnternetle Hayat Kolay projesi yeni dönemde 5 bin girişimcilik potansiyeline sahip kadına ulaşarak Türkiye ekonomisine güç verecek. Türk Telekom'un, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Habitat Derneği ortaklığında hayata geçirdiği İnternetle Hayat Kolay Projesi'nin 2014- 2019 yılları arasındaki ilk döneminde çoğunluğu kadın olmak üzere 50 bin katılımcıya internet okuryazarlığı eğitimi verdi. Projenin ikinci döneminde, kadınların bilgi ve iletişim teknolojileri, e-hizmetler ve e-ticaret gibi konularda bilgi birikimlerini geliştirmek üzere eğitim programları düzenlenecek.
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