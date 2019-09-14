TOKİ'den 345 TL taksitle ev imkanı! Son günler... TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler?

VADE 15-20 YIL

Posta'nın haberine göre, ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Açık satışlardan dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve şehit aileleri yararlanabiliyor.

İşte o projeler...