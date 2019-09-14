TOKİ'den 345 TL taksitle ev imkanı! Son günler... TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler?
TOKİ, dar gelirliye konut üretmeye devam ediyor. 25 şehirde toplam 1685 konut üreten TOKİ'nin dar gelirli başvuru şartları belli oldu. Açık satışta olan bu konutlar için başvuru sürecinde sona geliniyor. 345 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olmak isteyen vatandaşların kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? TOKİ 1685 konut başvuru son gün ne zaman?
TOKİ 345 TL'den başlayan 1685 konu satışını sürdürüyor. Dar gelirli vatandaşlar için konut üretmeye devam eden TOKİ'nin açık satışta buluna 1685 konutuna yoğun ilgi gösteriliyor. 25 ilde yapılan bu proje için başvurularda sona gelindi. Konutların fiyatları ise 86 bin 996 lira ile 259 bin 630 lira arasında değişiyor. Peki, TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? TOKİ 1685 konut başvuru son gün ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...
VADE 15-20 YIL
Posta'nın haberine göre, ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Açık satışlardan dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve şehit aileleri yararlanabiliyor.
İşte o projeler...