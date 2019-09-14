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TOKİ'den 345 TL taksitle ev imkanı! Son günler... TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler?

TOKİ, dar gelirliye konut üretmeye devam ediyor. 25 şehirde toplam 1685 konut üreten TOKİ'nin dar gelirli başvuru şartları belli oldu. Açık satışta olan bu konutlar için başvuru sürecinde sona geliniyor. 345 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olmak isteyen vatandaşların kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? TOKİ 1685 konut başvuru son gün ne zaman?

14.09.2019 12:47 - Son Güncelleme: 14.09.2019 12:47
TOKİ'den 345 TL taksitle ev imkanı! Son günler... TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler?

TOKİ 345 TL'den başlayan 1685 konu satışını sürdürüyor. Dar gelirli vatandaşlar için konut üretmeye devam eden TOKİ'nin açık satışta buluna 1685 konutuna yoğun ilgi gösteriliyor. 25 ilde yapılan bu proje için başvurularda sona gelindi. Konutların fiyatları ise 86 bin 996 lira ile 259 bin 630 lira arasında değişiyor. Peki, TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? TOKİ 1685 konut başvuru son gün ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

TOKİ'den 345 TL taksitle ev imkanı! Son günler... TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler?

VADE 15-20 YIL

Posta'nın haberine göre, ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Açık satışlardan dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve şehit aileleri yararlanabiliyor.

İşte o projeler...

TOKİ'den 345 TL taksitle ev imkanı! Son günler... TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler?

Proje: Tokat Merkez

Konut Sayısı: 20

Başlangıç Fiyatı: 258.075

Başlangıç Taksiti: 1.613

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2019

TOKİ'den 345 TL taksitle ev imkanı! Son günler... TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler?

Proje: Kocaeli Gölcük

Konut Sayısı: 4

Başlangıç Fiyatı: 234.784

Başlangıç Taksiti: 1.467

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2019

TOKİ'den 345 TL taksitle ev imkanı! Son günler... TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler?

Proje: Afyon Dinar

Konut Sayısı: 20

Başlangıç Fiyatı: 237.767

Başlangıç Taksiti: 1.238

Son Başvuru Tarihi: 30.09.2019

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