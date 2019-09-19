EYT raporu sunuldu! Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika haberi geldi! EYT çıktı mı, kimleri kapsayacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile EYT görüşmeleri hız kazanmıştı. Öneriler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanan EYT Raporu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Vedat Bilgin'e sunuldu. Rapora göre; EYT'lilerin sayısı 5 milyon 954 bin 225 kişi olarak belirlendi. İşte binlerce kişinin merak ettiği EYT raporu... Emekli olacağı yaştan 5 yıl 8 yıl 13, 15 yıl daha geç emekli olmak başlı başına mağdur olmaktır. 08/09/1999 tarihinde yapılan değişikliklerin geçmişe dönük olarak uygulaması vatandaşların vicdanında yara açmıştır. Yasayı çıkartan dönemin koalisyon hükümeti barajın altında kalmıştır. 08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu.