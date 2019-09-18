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  • 19.09.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 09:39

yasası kimleri kapsıyor? 19 Eylül yasası çıktı mı? , ?

'liler yani emeklilikte yaşa takılanlar hakkında son haber Erdoğan'dan geldi. Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı. Milyonlar EYT yasası ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu anlamda EYT ile ilgili her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Meclis 1 Ekim tarihinde açılacak. EYT'nin gündeme gelip gelmeyeceği ise oldukça merak ediliyor. EYT yasasının tatilden sonra Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. 1998 yılında işe giren işçinin 2023 yılında emekli olması hakkı bulunurken birkaç yıl sonra çıkarılan yasa yüzünden emeklilik 15 yıl sonraya 2038 yılına ertelenmiştir. Bu yasa nedeniyle binlerce kişi EYT kapsamına dahil edilmektedir.

EYT yasası son dakika çıktı mı? Kimleri kapsıyor?

19 Eylül'de EYT yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda geçtiğimiz haftalarda vatandaşları umutlandıran olaylar peş peşe yaşanmıştı. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili son durum merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı. EYT'liler hakkında beklenen güzel haber Erdoğan'dan geldi. Prof. Dr. Cem Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı. EYT yasasının tatilden sonra Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. 1998 yılında işe giren işçinin 2023 yılında emekli olması hakkı bulunurken birkaç yıl sonra çıkarılan yasa yüzünden emeklilik 15 yıl sonraya 2038 yılına ertelenmiştir. Bu yasa nedeniyle binlerce kişi EYT kapsamına dahil edilmektedir.

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