19 Eylül'de EYT yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda geçtiğimiz haftalarda vatandaşları umutlandıran olaylar peş peşe yaşanmıştı. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili son durum merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı. EYT'liler hakkında beklenen güzel haber Erdoğan'dan geldi. Prof. Dr. Cem Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı. EYT yasasının tatilden sonra Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. 1998 yılında işe giren işçinin 2023 yılında emekli olması hakkı bulunurken birkaç yıl sonra çıkarılan yasa yüzünden emeklilik 15 yıl sonraya 2038 yılına ertelenmiştir. Bu yasa nedeniyle binlerce kişi EYT kapsamına dahil edilmektedir.