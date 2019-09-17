EYT yasası ile ilgili Başkan Erdoğan'ın talimat vermesi sonrasında vatandaşlar müjdeli haberi beklemeye başladı. EYT son dakika haberleri ise oldukça popüler durumda. EYT ile ilgili en son gelişmede uzman isimden geldi. Yazarı Noyan Doğan: ''Ortada henüz net bir şey yok. Sadece görüşmeler var. Formül henüz belli değil. Cumhurbaşkanı ve Sosyal Politikalar Kurulunun henüz bir önerisi yok. Dinleme aşamasında'' şeklinde konuştu. Bu arada 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan herkes şu anda 25 yılını doldurdu. Primi de tamamsa yaşı bekliyor. Hepsinin emekliliği mümkün değil. Ancak yaşta birkaç yılı kalmış olanlar için formüller var Bu bağlamda Finlandiya ve Almanya formülü üzerinde de duruluyor. Peki EYT'liler ne zaman emekli olacak? İşte EYT'de Finlandiya ve Almanya modeli