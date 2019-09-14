Son dakika: EYT'de yeni gelişme var mı? 14 Eylül EYT için Başkan Erdoğan'dan talimat! EYT ne zaman çıkacak?

EYT'de son dakika... Prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar EYT ile ilgili heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Emekli olabilmek için büyük umutlarla EYT'nin çıkmasını bekleyenler için müjdeli haber geçtiğimiz gün geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'liler ile ilgili Sosyal Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından EYT'nin ne zaman çıkacağı en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, EYT'de bugün gelişme var mı? EYT ne zaman çıkacak? İşte 14 Eylül EYT yasasında son durum...

"EYT'LİLERİN DÜŞÜNCELERİNİ ALACAK"

TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı.

Kılıç şunları söyledi: "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lilerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis açıldıktan sonra görüşülmesi bekleniyor.