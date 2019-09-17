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  • 17.09.2019 17:54
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 17:59

Yeni indirimi geldi! ni indirdi! İşte Akbank konut kredisi faiz oranı

Yeni indirimi haberi geldi! ni indirdi! dan yapılan açıklamaya göre, avantajlı ürün ve hizmetleri ile müşterilerine farklı çözümler sağlayan Akbank, konut kredisinde kredi tutarından bağımsız yüzde 1,17'den başlayan faiz oranları sunuyor. Akbank müşterileri, talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçeneklerinden de faydalanabiliyor. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir. İşte Akbank konut kredisi faiz oranı

Yeni faiz indirimi geldi! O bankada konut kredisi faizini indirdi!

Akbank konut kredisi faizini indirdi! İşte Akbank konut kredisi faiz oranı. Ev almak isteyen vatandaşlar için son dakika müjdesi geldi. Akbank konut kredisi faizini yüzde 1,17'ye indirdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerin tüm finansal ihtiyaçlarını en iyi koşullarda karşılamayı temel ilke olarak benimsediklerini belirtti. Bankaların faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak eden birçok kişi, güncel bilgileri sorguluyor. İşte, kamu bankalarının 17 Eylül tarihli güncel faiz oranları. Bu arada yapılan faiz indirimi sonrası en uygun ihtiyaç kredisi veren banka QNB Finanbank oldu. Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.29 oldu. İndirim ile beraber en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.29 olarak revize edildi.

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