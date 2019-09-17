Akbank konut kredisi faizini indirdi! İşte Akbank konut kredisi faiz oranı. Ev almak isteyen vatandaşlar için son dakika müjdesi geldi. Akbank konut kredisi faizini yüzde 1,17'ye indirdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerin tüm finansal ihtiyaçlarını en iyi koşullarda karşılamayı temel ilke olarak benimsediklerini belirtti. Bankaların faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak eden birçok kişi, güncel bilgileri sorguluyor. İşte, kamu bankalarının 17 Eylül tarihli güncel faiz oranları. Bu arada yapılan faiz indirimi sonrası en uygun ihtiyaç kredisi veren banka QNB Finanbank oldu. Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.29 oldu. İndirim ile beraber en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.29 olarak revize edildi.