Kredi faiz oranlarının düşmesi büyük bir sevinç yaşattı. Konut, araba ve bireysel kredilere talep paylaması yaşandı. Son olarak Halkbank dün faiz oranlarını düşürmüştü. Bu bağlamda şimdi Eylül ayı konut kredisi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın ardından özel bankalarda kredi faiz oranlarında indirime gitti. Eylül ayı için güncel listeyi haberimizde yayınladık. Bu anlamda konut kredisi faiz oranları 60 -120 ay arasında değişiyor. Konut kredisi almak istediğiniz evin koşullarına göre verilen bir kredidir. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.