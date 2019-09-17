Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından bankalardan ardı ardına faiz oranı açıklamaları vatandaşları sevindirdi. Merkez Bankası (MB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir indirim daha gerçekleştirmişti. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 19.75'ten 325 baz puanlık düşüşle 16.50'ye gerilemişti. Ev almak isteyen yüz binlerce vatandaşlar kredi faiz oranları hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu nedenle arama motorlarında Kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası, ING, TEB ve QNB FİNANSBANK konut kredisinde son durum nedir? 8 bankadan kredi faiz oranları indirim kararı! Kredi faiz oranları konut, taşıt son durum ne oldu? İşte tüm detaylar ve gelişmeler