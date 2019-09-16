Bankalardan kredi faizleri hakkında müjdeli haberler peşe peşe geliyor. Konut ve taşıt sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu nedenle kredi faizlerinin düşmeye devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Uzmanlar konutta yaşanan rekor kredi talebinin önümüzdeki aylarda daha da artacağı ve bunun diğer sektörlere de olumlu şekilde etki edeceğini belirtmişti. Bu arada Halkbank bugünden itibaren kullandıracağı ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13 - 15,5 aralığına indirdiğini açıkladı. 60 aya kadar vade imkânı sunduğu ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e, maaş dışı müşterileri için ise aylık yüzde 1,35'e düşürdüğünü duyurdu. İşte 16 Eylül Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası kredi faiz oranları açıklaması ve detaylar