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  • 17.09.2019 08:58
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 08:58

17 Eylül , Vakıfbank, Ziraat sı kredi oranları! Konut, taşıt ve bireysel kredi faiz oranları düştü mü?

Kredi oranları son dakika düştü mü? 17 Eylül , Vakıfbank, Ziraat sı kredi faiz oranları açıklaması. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasıyla birlikte bankalardan ardı ardına vatandaşlara müjdeli haber gelmeye başladı. Kredi çekme düşüncesi olan yüz binlerce vatandaş banka kredi faizlerinin ne zaman düşeceğini merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında banka kredi faizleri ne zaman düşecek sorusu merakla araştırılan sorular arasında bulunuyor. Peki, banka kredi faizleri ne zaman düşecek? Kredi faiz oranları düşecek mi? İşte son gelişmeler... Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister.

Halkbank'ta faiz indirdi! İşte kredi faiz oranları

Bankalardan kredi faizleri hakkında müjdeli haberler peşe peşe geliyor. Konut ve taşıt sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu nedenle kredi faizlerinin düşmeye devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Uzmanlar konutta yaşanan rekor kredi talebinin önümüzdeki aylarda daha da artacağı ve bunun diğer sektörlere de olumlu şekilde etki edeceğini belirtmişti. Bu arada Halkbank bugünden itibaren kullandıracağı ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13 - 15,5 aralığına indirdiğini açıkladı. 60 aya kadar vade imkânı sunduğu ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e, maaş dışı müşterileri için ise aylık yüzde 1,35'e düşürdüğünü duyurdu. İşte 16 Eylül Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası kredi faiz oranları açıklaması ve detaylar

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HaberlerEkonomi Haberleri17 Eylül Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları! Konut, taşıt ve bireysel kredi faiz oranları düştü mü?
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