TOKİ Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde dar gelirliler için ucuz konut kampanyalarına devam ediyor. Bu bağlamda Eylül ayı için TOKİ'den ucuz konut ilanları açıklandı. TOKİ bu evleri 10 bin peşin, 360 lira taksitle satacak. Bu konutlar için son başvuru tarihi de 30 Eylül ve 31 Aralık olarak dört farklı gruba ayrılıyor. Tablodan son başvuru tarihlerini inceleyebilirsiniz. Yayımlanan yeni liste ile beraber TOKİ ev sahibi olmak isteyen alt gelir grubu vatandaşlar için çekilişsiz kurasız açık satış yöntemi ile sadece 10 bin lira peşinatla ev sahibi olma imkanı sundu. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerine yüzde 10 peşin 240 ay vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıcı teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde konut satışı yapılıyor.