Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından inşa edilecek olan 50 bin konut projesinin kura çekilişleri tamamlandı. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından asil olarak listede yer alanlar sözleşme tarihlerini beklemeye başladı. İlerleyen yıllarda da hükümetin ucuz konut hamlesi sürecek. Dar gelirli aileler için 2019-2023 yılları arasında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 280 bin konut inşa edecek. Peki, TOKİ yeni konut projeleri ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

TOKİ YENİ KONUT SATIŞLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

11. Kalkınma Planı'na göre 2019- 2023 yılları arasında dar gelirli aileler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kanalıyla 280 bin konut inşa edilecek. Binlerce vatandaş en az 388 TL aylık taksitlerle kira öder gibi konut sahibi olabilecek. Her yıl TOKİ tarafından duyurulacak tarihlerde sosyal konutların yeri ve fiyatı netleşecek.