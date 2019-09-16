Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi düzenlenecek. Yüzde 22 indirim uygulanacak kampanyaya başvurular 23 Eylül'de başlayacak.

İKİNCİ İNDİRİM KAMPANYASI

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Başkanlık tarafından konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bulut, konut sektörünün öncüsü ve sosyal devletin yansıması bir kurum olarak ekonomideki gelişmelere katkı sağlamak ve vatandaşların taleplerine cevap vermek için geri ödemeleri devam eden gayrimenkullere yönelik indirim kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından indirim kampanyasına yoğun talep geldiğini belirten Bulut, vatandaşların beklentileri üzerine 2019 yılı için indirim kampanyasının ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini, bu kampanyada da indirim oranın yüzde 22 olduğunu dile getirdi.