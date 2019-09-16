Emekli vatandaşlarımıza müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda promosyon miktarlarında artış yaşanacak. Peki banka emekli promosyon ücretleri ne kadar? Milyonlarca emekli vatandaş emekli promosyon ücretleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Emekliler 3 yıl maaşını belirli bir bankadan alacağını belirtip garanti vererek promosyon alabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli bankacılığı faaliyetlerine ağırlık veren bankalar, emeklilere promosyon yarışını sürdürüyor. Emekliye pek çok özel imkan sunan bankalar, 3 yıllık dönem için 900 liraya varan promosyon veriyor. Faizsiz 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 100-125 lira ödeme gibi uygulamalar da var. SGK SSK Bağkur emeklisine promosyon zammı yapılacak mı detaylar haberimizde
SGK SSK Bağkur emeklisine promosyon zammı var mı? Teklif açıklandı! Banka emekli promosyon ücreti kaç para?
Banka emekli promosyon ücreti kaç para? SGK SSK Bağkur emeklisine promosyon zammı var mı? Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerini aldı. Bankalar ise 12.5 milyon emekliyi müşterisi yapmak için kampanyalarına tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca emeklinin son zamanlarda Temmuz zammı ile yüzü gülerken bir iyi haber de bankalardan geldi. Daha önce 450 lira civarında olan emekli promosyon ücretleri yeni zamlarla birlikte artışa geçti. Peki, emekli promosyon tutarı ne kadardır? İşte emeklilerin yakından ilgilendiren promosyon ayrıntıları…. 3 yıl maaşını belirli bir bankadan alacağını taahüt eden emeklilere bankaların tekliflerine göre 900 liraya yakın promosyon veriliyor.
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