Emekli vatandaşlarımıza müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda promosyon miktarlarında artış yaşanacak. Peki banka emekli promosyon ücretleri ne kadar? Milyonlarca emekli vatandaş emekli promosyon ücretleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Emekliler 3 yıl maaşını belirli bir bankadan alacağını belirtip garanti vererek promosyon alabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli bankacılığı faaliyetlerine ağırlık veren bankalar, emeklilere promosyon yarışını sürdürüyor. Emekliye pek çok özel imkan sunan bankalar, 3 yıllık dönem için 900 liraya varan promosyon veriyor. Faizsiz 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 100-125 lira ödeme gibi uygulamalar da var. SGK SSK Bağkur emeklisine promosyon zammı yapılacak mı detaylar haberimizde