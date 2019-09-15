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Emekliye 501 TL Ocak zammı | 2020 Ocak zammıyla SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü Ocak zammında. Ocak'ta emeklilerin hem aylıkları hem de ek ödemeleri artacak. Peki Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre yüzde 8.52 zam alacak olan SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerindeki artış ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

15.09.2019 07:54 - Son Güncelleme: 15.09.2019 07:54
Emekliye 501 TL Ocak zammı | 2020 Ocak zammıyla SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü Ocak zammında.

Emekliye 501 TL Ocak zammı | 2020 Ocak zammıyla SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Zam oranında enflasyon belirleyici olacak.

Emekliye 501 TL Ocak zammı | 2020 Ocak zammıyla SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Ancak tahminler ipuçlarını veriyor.

Emekliye 501 TL Ocak zammı | 2020 Ocak zammıyla SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin artışı, Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki tahmine göre yüzde 8.52 olacak.

Emekliye 501 TL Ocak zammı | 2020 Ocak zammıyla SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek.

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