Emekliye 501 TL Ocak zammı | 2020 Ocak zammıyla SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?
Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü Ocak zammında. Ocak'ta emeklilerin hem aylıkları hem de ek ödemeleri artacak. Peki Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre yüzde 8.52 zam alacak olan SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerindeki artış ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
15.09.2019 07:54
- Son Güncelleme: 15.09.2019 07:54
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