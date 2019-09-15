Emekli olacağı günü büyük bir heyecanla bekleyen vatandaşlar "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Bu kapsamda prim gününü doldurmayı bekleyen pek çok kişi SSK SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte emekli maaşı hesaplamaya dair tüm detaylar...

SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.

Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ