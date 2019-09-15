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  • 15.09.2019 23:29
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 23:29

? SSK SGK 4A, 4B, 4C işlemi nasıl yapılır?

lik için gün sayan milyonlarca vatandaş ne kadar alacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Yakın zamanda emekli olacak olan pek çok vatandaş arama motorlarında "?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, SSK SGK 4A, 4B, 4C işlemi nasıl yapılır? İşte ne dair merak edilenler...

Emekli maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır?

Emekli olacağı günü büyük bir heyecanla bekleyen vatandaşlar "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Bu kapsamda prim gününü doldurmayı bekleyen pek çok kişi SSK SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte emekli maaşı hesaplamaya dair tüm detaylar...

SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.

Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

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