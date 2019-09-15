Banka emekli promosyon ücretleri ne kadar? Milyonlarca emekli vatandaş emekli promosyon ücretleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Emekliler 3 yıl maaşını belirli bir bankadan alacağını belirtip taahüt vererek promosyon alabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte bankaların verdiği promosyonlar ve sunduğu teklifler...

BANKA PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR?

Emekli bankacılığı faaliyetlerine ağırlık veren bankalar, emeklilere promosyon yarışını sürdürüyor. Emekliye pek çok özel imkan sunan bankalar, 3 yıllık dönem için 900 liraya varan promosyon veriyor.

Bankaların promosyonlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...