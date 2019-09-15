Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 15.09.2019 18:26
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 18:26

Teklifler sunuldu! ne kadar? Hangi banka kaç para promosyon veriyor?

Yaklaşık 12.5 milyon vatandaşın gündeminde bankaların emekliler için sunduğu promosyon teklifleri yer alıyor. Emekliler bankaların sunduğu avantajları yakından takip ediyor. 3 yıl maaşını belirli bir bankadan alacağını taahüt eden emeklilere bankaların tekliflerine göre 900 liraya yakın promosyon veriliyor. Bu kapsamda emekliler emekli promosyon ücretleri ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? İşte bankaların sunduğu teklifler...

Hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor?

Banka emekli promosyon ücretleri ne kadar? Milyonlarca emekli vatandaş emekli promosyon ücretleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Emekliler 3 yıl maaşını belirli bir bankadan alacağını belirtip taahüt vererek promosyon alabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte bankaların verdiği promosyonlar ve sunduğu teklifler...

BANKA PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR?

Emekli bankacılığı faaliyetlerine ağırlık veren bankalar, emeklilere promosyon yarışını sürdürüyor. Emekliye pek çok özel imkan sunan bankalar, 3 yıllık dönem için 900 liraya varan promosyon veriyor.

Bankaların promosyonlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTeklifler sunuldu! Banka emekli promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka kaç para promosyon veriyor?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri