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Emekliye yüzde 3.52 enflasyon farkı! Memura 487 TL aile yardımı | SSK SGK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2 milyon memur emeklisine Ocak'ta yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 3.52 enflasyon farkı göründü. Peki tahmin gerçekleşirse en düşük SSK SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak'ta memurların aile yardımı da zamlanacak. Eş yardımına gösterge ve maaş katsayısı artışı yansıyacak. Peki eş yardımına çifte zam gelirken, 2 çocuklu memurun aile yardımı aylık ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

16.09.2019 07:58 - Son Güncelleme: 16.09.2019 07:58
Emekliye yüzde 3.52 enflasyon farkı! Memura 487 TL aile yardımı | SSK SGK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Tüm emeklilerin maaşı Ocak'ta değişecek.

Emekliye yüzde 3.52 enflasyon farkı! Memura 487 TL aile yardımı | SSK SGK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin maaşına bu tarihte hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak.

Emekliye yüzde 3.52 enflasyon farkı! Memura 487 TL aile yardımı | SSK SGK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yani maaşlar en az yüzde 4 artacak. Enflasyon farkı oluşursa zam oranı yükselecek.

Emekliye yüzde 3.52 enflasyon farkı! Memura 487 TL aile yardımı | SSK SGK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ZAM FARK İMKANI
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Eylül ayı beklenti anketinden, 6 aylık enflasyon için yüzde 8.52 tahmini çıktı.

Emekliye yüzde 3.52 enflasyon farkı! Memura 487 TL aile yardımı | SSK SGK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu tahmin gerçekleşirse, memur emeklileri yüzde 3.52 enflasyon farkı alabilecek, Ocak zammı da yüzde 7.52'ye yükselecek.

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