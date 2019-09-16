Emekliye yüzde 3.52 enflasyon farkı! Memura 487 TL aile yardımı | SSK SGK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2 milyon memur emeklisine Ocak'ta yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 3.52 enflasyon farkı göründü. Peki tahmin gerçekleşirse en düşük SSK SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak'ta memurların aile yardımı da zamlanacak. Eş yardımına gösterge ve maaş katsayısı artışı yansıyacak. Peki eş yardımına çifte zam gelirken, 2 çocuklu memurun aile yardımı aylık ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
16.09.2019 07:58
- Son Güncelleme: 16.09.2019 07:58
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