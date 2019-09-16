Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine Cumartesi günü yapılan saldırının risk iştahını azaltarak, güvenli liman altına olan talebi artırmasıyla yüzde 1 yükselirken, yatırımcılar bu haftanın ilerleyen günlerinde yapılacak başlıca merkez bankaları toplantılarında para politikasının gevşetilmesine yönelik ipuçları bekliyorlar. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatlrı ne kadar? İşte 16 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

16 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

16 Eylül Pazartesi günü gram altın 276,98 liradan alınırken, 277,02 liradan satılıyor.