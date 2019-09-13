Dar ve orta gelirli aileler için konut üretmeye devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bu hafta itibariyle 6 yeni kampanyaya başladı. TOKİ'nin satışa sunduğu projelerden 5 bin lira peşinatla ev sahibi olunabiliyor. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir. TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. İşte 13 Eylül TOKİ ucuz konut ilanları!