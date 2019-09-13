Boydak adı değişiyor İstikbal halka açılıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Boydak Holding'in adının değiştirileceğini açıkladı. Gülal, "FETÖ ile bu kadar aidiyeti tespit edilmiş bir ailenin soyadını daha fazla kullanmak istemiyoruz. Son aşamadayız, yılsonunda artık Boydak kullanmayacağız. Markalarımıza dokunan başka bir isimle yola devam edeceğiz" dedi. Gülal, İstikbal'i 2020 sonunda halka açacaklarını da bildirdi. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güler, Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, TMSF Yönetim Kurulu Üyesi Güçlü Şirin ile birlikte Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret etti. 8 sektörde 34 şirketi bulunan Boydak Holding'le ilgili verileri paylaşan Gülal, "Geçen yılın ilk yarısında 4.63 milyar TL olan ciro, bu yılın aynı döneminde 5.6 milyar TL'ye çıktı. Yüzde 21'lik büyüme sağlandı. Yılsonunda ciro hedefimiz 11 milyar TL. Bunun yarısını sağladık" dedi.



ZAM YAPMADI, KÂR ETTI

Enflasyonla Mücadele Programı'na Boydak Holding'in ciddi katkı sağladığını hatırlatan Gülal, şöyle konuştu: "Sektör lideri olmamız nedeniyle fiyat hareketleri bize bağlı şekilleniyor. EBITDA rakamımız yüzde 41 arttı. Yılsonu 1.5 milyar TL'yi yakalayacağız. Vergi öncesi kâr geçen yıl ilk yarıda 486 milyon TL'ydi. Şu anda 795 milyon TL. Yılı 1.2 milyar TL kârla kapatacağız. 2018'in ilk yarısında net kâr 375 milyondu. 2019'un aynı döneminde 617 milyon TL'ye çıktı. Yılsonu hedefimiz 965 milyon TL. İnşallah 1 milyar lirayla kapatacağız." Gülal, 12 bin 192 çalışanı bulunan holdingin ihracatını yılsonunda 463 milyon dolara çıkarmayı planladıklarını söyledi. Boydak Holding'i devraldıklarında 383 milyon dolar kredi borcu bulunduğunu söyleyen Gülal, "3 yılda 264 milyon dolar borç ödedik. O dönemde grubun mevduatı 159 milyon dolardı. Şu anda yaklaşık 204 milyon dolar mevduat var" dedi. Gülal, geçen yıl ilk yarıda 288 milyon TL vergi ödendiğini, kârlı0lık arttıkça devlete ödenen vergi miktarının da 360 milyon TL'ye çıktığını hatırlattı.



ENERJİYE 220 MİLYON $ YATIRIM

500 büyük sanayi kuruluşu içinde Boydak'ın 7 şirketi olduğunu anlatan Gülal, şöyle konuştu: "Dünyanın en büyük 10 mobilya üreticisinden biriyiz. 1.502 mağazamız var. Çalışan sayımız 6.634. HES Kablo'nun 366 bin m2 üretim alanı var. 975 kişi çalışıyor. 46 ülkeye ihracat var. İhracatta 2019 hedefi 100 milyon dolar. Pazarlama tarafında 16 lojistik merkezi var. Boyteks, üretiminin yüzde 70'ini 95 ülkeye ihraç ediyor. 1.875 kişi çalışıyor. Enerjide faal 254, yatırımı düşünülen 208 megavat santral var. 220 milyon dolar yatırım yapacağız."





GÜMÜŞŞUYU TAMAM YENİ ŞİRKET YOLDA

BOYDAK Holding'in Gümüşsuyu markasını aldığını bildiren Gülal, "Ev tekstiliyle ilgili çalışmalarımız var. Vatandaşlar mağazaya girince ev eşyalarının hepsini alabilecek. Sektörde bir markayı daha alacağız" dedi.



AKTİF VE ÖZKAYNAK BÜYÜKLÜĞÜ ARTTI

TMSF'YE FETÖ'den geçen 875 firma olduğunu söyleyen Gülal, devraldıklarında 18.7 milyar olan özkaynak büyüklüğünü yüzde 26 artırarak 23.5 milyar TL'ye çıkardıklarını, aktif büyüklüğü de 60.9 milyar TL'ye yükselttiklerini söyledi.



ŞİRKETLERİ CEZALANDIRAMAYIZ

FETÖ'YLE iltisakı olduğu tespit edilen kişilerin hukuki olarak cezalandırıldığını ancak şirketlerin cezalandırılamayacağını anlatan Gülal, "Bu şirketlerin ülkeye ekonomik katkısı var. Tedarikçileri, çalışanları var. Boydak Holding grip olsa Kayseri zatürre olur. Uğur Soğutma hapşırsa Nazilli grip olur. Bu şirketler milletin malı… İrtifa kaybı olmadan istihdam ve üretime katkı sağlayacağız" dedi.



BOYDAK VE KOZA SATIŞI İÇİN YASA GEREK

BOYDAK Holding'le ilgili müsadere kararı çıktığını, dosyanın İstinaf Mahkemesi'nde olduğunu, daha sonra Yargıtay'a gideceğini anlatan Gülal, "Hukuki süreçle ilgilenmeden basiretli tüccar mantığında şirketleri yönetiyoruz. Bu şirketlerin satışının olabilmesi için hukuki altyapı gerek. Ticari devamlılığında tehlike olanları satabiliyoruz. Ama Boydak, Koza ve Aydınlı gibi durumu iyi olanları bu hukuki altyapıyla satamayız" dedi.



VAN VE ANTALYA'YA GÜNEŞİ GÖSTERECEK

BOYDAK Holding'in enerji yatırımları hakkında bilgi veren CEO Alpaslan Baki Ertekin ise "208 megavatlık lisansları alınmış santral yatırımımız olacak. Bunlar yenilenebilir enerji yatırımları… 80 ve 100 megavatlık rüzgâr santrali yapacağız. Bir de Antalya'da 23, Van'da 45 megavatlık güneş santrali yatırımımız olacak. Hepsinde son teknoloji kullanılacak" dedi. Ar-Ge'ye ciddi yatırımlar yaptıklarını anlatan Ertekin, daha önce İstikbal markasının kendine özel üretim tesisi olmadığını, yatak ve çelik şirketlerinin fabrikalarından gelen ürünleri kullandığını, 2020'de İstikbal Mobilya'nın üretim tesisleri olan 2.5 milyar TL cirolu bir şirket haline geleceğini söyledi.



EŞİM HÂLÂ AKER'DEN EŞARP ALMIYOR

TMSF bünyesine alınan ve kayyum atanan FETÖ şirketlerinin toplum neznindeki algısını değiştirmek için çok çalıştıklarını anlatan Gülal, "Eskiden eşim Aker'den alışveriş yapardı. Sonra bıraktı. 'Ben yönetiyorum' dememe rağmen alışveriş yapmıyor" dedi.