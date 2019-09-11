TOKİ tarafından yapılacak konut projelerin pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Uygun fiyatlara konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ'nin inşa edeceği konut projelerini yakından takip ediyor. 11. Kalkınma Planı'na göre 2019-2023 yılları arasında 280 bin konut yapılacak. Peki, TOKİ yeni konut satışları ne zaman yapılacak? İşte TOKİ konut projelerine ilişkin detaylar ve başvuru şartları...

TOKİ YENİ KONUT SATIŞLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

11. Kalkınma Planı'na göre 2019- 2023 yılları arasında dar gelirli aileler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kanalıyla 280 bin konut inşa edilecek. Binlerce vatandaş en az 388 TL aylık taksitlerle kira öder gibi konut sahibi olabilecek. Her yıl TOKİ tarafından duyurulacak tarihlerde sosyal konutların yeri ve fiyatı netleşecek.