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  • 13.09.2019 10:54
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 10:57

Kirada oturan emeklileri sevindiren haber! Kira ve ev desteği...

Bayram ikramiyesi, banka promosyonu gibi ödemelerle ek gelire kavuşan emeklilere, şimdi de ev desteği gündemde. Türkiye Emekliler Derneği (), kirada oturan emekliler için 2 ayrı talebi gündeme taşırken, verilecek karar merakla bekleniyor. Bu arada vatandaşlara düşük taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) halen konut projelerinden emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırdı. TÜED ise bu oranın yüzde 50'ye çıkarılmasını talep ediyor. Peki Bağkur emeklisi kira ev desteği alma şartları nedir? nasıl alınır? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

Kirada oturan emeklileri sevindiren haber! Kira ve ev desteği...

Kirada oturan emekli için iki destek gündemde. Talep hayata geçerse, TOKİ konutlarında emekli kontenjanı yüzde 50'ye çıkarılacak. Muhtaçlara her ay kira yardımı yapılacak. Bu arada milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisini yakından ilgilendiren bir karar alınabilir. Emekliye kira ve yakacak yardımı ile ilgili bir talep iletildi. Bu bağlamda TÜED Başkanlar Kurulu, şu taleplerde bulundu: Emeklinin gelirinin yaklaşık 600 lirası kira ve ısınmaya gitmekte. Hükümetten talebimiz, kışın zorlu koşullarında emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' yapılması. Enflasyon nedeniyle oluşan kaybın telafisi için seyyanen zam yapılmalı, emekli refahtan pay almalı şeklinde açıklama yapıldı. Devlet dar gelirliler için kira yardımı uygulaması zaten yapıyor. Peki emekliye kira ve yakacak yardımı olacak mı? İşte tüm detaylar

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