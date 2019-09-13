Kirada oturan emekli için iki destek gündemde. Talep hayata geçerse, TOKİ konutlarında emekli kontenjanı yüzde 50'ye çıkarılacak. Muhtaçlara her ay kira yardımı yapılacak. Bu arada milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisini yakından ilgilendiren bir karar alınabilir. Emekliye kira ve yakacak yardımı ile ilgili bir talep iletildi. Bu bağlamda TÜED Başkanlar Kurulu, şu taleplerde bulundu: Emeklinin gelirinin yaklaşık 600 lirası kira ve ısınmaya gitmekte. Hükümetten talebimiz, kışın zorlu koşullarında emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' yapılması. Enflasyon nedeniyle oluşan kaybın telafisi için seyyanen zam yapılmalı, emekli refahtan pay almalı şeklinde açıklama yapıldı. Devlet dar gelirliler için kira yardımı uygulaması zaten yapıyor. Peki emekliye kira ve yakacak yardımı olacak mı? İşte tüm detaylar