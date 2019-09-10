TOKİ'den konut başvurusu yapan ve bu başvurusu sonucunda çekilen kura neticesinde hak sahibi olan vatandaşlar konutların ne zaman teslim edileceğini oldukça merak ediyor. TOKİ tarafından son olarak 50 bin konut projesinin kuraları yapıldı. Kura çekilişlerinin tüm illerde tamamlanmasıyla birlikte gözler TOKİ'nin gerçekleştireceği yeni konut projelerine çevrildi. Bu nedenle son zamanlarda TOKİ yeni konut projeleri nelerdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, TOKİ yeni konut projeleri nelerdir? TOKİ 50 bin konut sözleşmeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...