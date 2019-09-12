Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 12.09.2019 09:58
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 09:58

kredi leri düştü mü? Konut, ihtiyaç, indi mi? İşte son durum...

Merkez sı toplantısı bugün saat 14:00'te yapılacak. Milyonlarca vatandaş indirimi bekliyor. Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde 250-275 baz puanlık indirim beklerken, takip eden iki toplantıda da faizlerdeki indirimin süreceğini tahmin ediyor. Merkez Bankası PPK toplantısının altıncısı Perşembe günü gerçekleştirilecek. Bir önceki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 425 baz puanlık indirimle yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekilmişti. Kredi faizlerindeki gevşeme yatırımlarını erteleyen sanayiciyi harekete geçirirken, son dönemde canlanmaya başlayan konut piyasasına da destek olacak. Peki, banka kredi faizleri ne zaman düşecek? Kredi faiz oranları düşecek mi?

Konut, ihtiyaç, taşıt kredi faiz oranları indi mi?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasıyla birlikte bankalardan ardı ardına vatandaşlara müjdeli haber gelmeye başladı. Kredi çekme düşüncesi olan yüz binlerce vatandaş banka kredi faizlerinin ne zaman düşeceğini merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında banka kredi faizleri ne zaman düşecek sorusu merakla araştırılan sorular arasında bulunuyor. Peki, banka kredi faizleri ne zaman düşecek? Kredi faiz oranları düşecek mi? İşte son gelişmeler... Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBanka kredi faizleri son dakika düştü mü? Konut, ihtiyaç, taşıt kredi faiz oranları indi mi? İşte 12 Eylül son durum...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri