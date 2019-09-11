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  • 12.09.2019 09:01
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 09:01

14 dan kredi oranları indirim açıklaması! Bankalardan faiz müjdesi! İşte son listesi

14 dan kredi oranları indirim açıklaması! İşte son listesi. Bankalarda faiz indirimi tüm hızı ile sürüyor. Bugün itibari ile tam 14 banka faiz oranları için indirim yaptı. 14 bankadan indirim kararı! Kredi faiz oranları konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları son durum ne, en ucuz kredi hangi bankada, en uygun krediyi hangi banka veriyor? Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.

Bankalardan faiz müjdesi! 14 bankadan kredi faiz oranları indirimi

Bankalardan faiz indirimleri ardı ardına gelme devam ediyor. Bu bağlamda Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini 120 aya kadar olan vadelerde yüzde 1.2´ye düşürdü ve dosya masrafı alınmayacağını duyurdu. Kredi faiz oranlarında yapılan indirim ev satışlarını gözle görülür bir şekilde arttırdı. Yapılan indirimler sonrasında en uygun kredi veren banka Ziraat Bankası oldu. İşte kredi faiz oranları konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları son durum ne, en ucuz kredi hangi bankada, en uygun krediyi hangi banka veriyor? Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. İşte son konut kredisi faiz oranları listesi

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