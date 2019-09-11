Bankalardan faiz indirimleri ardı ardına gelme devam ediyor. Bu bağlamda Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini 120 aya kadar olan vadelerde yüzde 1.2´ye düşürdü ve dosya masrafı alınmayacağını duyurdu. Kredi faiz oranlarında yapılan indirim ev satışlarını gözle görülür bir şekilde arttırdı. Yapılan indirimler sonrasında en uygun kredi veren banka Ziraat Bankası oldu. İşte kredi faiz oranları konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları son durum ne, en ucuz kredi hangi bankada, en uygun krediyi hangi banka veriyor? Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. İşte son konut kredisi faiz oranları listesi