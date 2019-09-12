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  • 12.09.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 09:28

de müjde üstüne müjde! En uygun kredi hangi da? İşte , ve ihtiyaç...

Merkez sı toplantısı bugün saat 14:00'te yapılacak. Ekonomistler, TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika inde indirim bekliyor. Bu bağlamda iki toplantıda da faizlerdeki indirimin süreceğini tahmin ediyor. Yakın zamandaki kredi faiz indirimi kararı sonrası , ihtiyaç ve kredilerinde son durum merak konusu oldu. Kredi çekmeyi düşünen on binlerce vatandaş kredi faiz oranlarındaki son durumu araştırıyor. Uzmanlar konutta yaşanan rekor kredi talebinin önümüzdeki aylarda daha da artacağını söylüyor. Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. İşte ? Peki Konut, taşıt ve yeni oranı ne oldu?

Faizde müjde üstüne müjde! En uygun kredi hangi bankada?

Kredi çekme düşüncesi olan on binlerce vatandaş kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ediyor. Bankalardan üst üste gelen faiz indirim kararı vatandaşları sevindiriyor. Bu nedenle arama motorlarında konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi ne kadar sorusu merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Peki, güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi ne kadar? En uygun kredi hangi bankada? İşte güncel kredi faiz oranları... Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.

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