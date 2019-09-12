Kredi çekme düşüncesi olan on binlerce vatandaş kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ediyor. Bankalardan üst üste gelen faiz indirim kararı vatandaşları sevindiriyor. Bu nedenle arama motorlarında konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi ne kadar sorusu merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Peki, güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi ne kadar? En uygun kredi hangi bankada? İşte güncel kredi faiz oranları... Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.