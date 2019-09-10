Bankalar emekli vatandaşlarımız için çok önemli fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlardan biri ise promosyon ödemeleri bu anlamda promosyon avantajları milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü veren emeklilere 900 liraya kadar bankalar tarafından promosyon veriliyor. 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 125 lira ödeme gibi imkanlar da var. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte emekli maaşı promosyon zammı hakkında son gelişmeler... Emekli maaşını alan vatandaş '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek maaşını aldığı bankayı değiştiriyor ve maaşını aldığı yeni bankadan promosyon ödemesi yapıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı promosyon zam oranı belli mi?