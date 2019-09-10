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  • 11.09.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 09:12

Hangi kaç para veriyor? müjdesi! Bağkur emekli maaşı promosyon mı ne oldu?

Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş emekli maaşı mı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. lar '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü veren emekliler için 900 liraya kadar varan promosyon veriyor. Bu nedenle pek çok emekli arama motorlarında " ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Peki hangi banka ne kadar transfer ücreti veriyor ve hangi avantajları sağlıyor? Peki, emekli promosyon tutarı ne kadardır? İşte emeklilerin yakından ilgilendiren promosyon ayrıntıları… Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir.

Promosyon müjdesi! Emekli maaşı promosyon zammı ne kadar?

Bankalar emekli vatandaşlarımız için çok önemli fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlardan biri ise promosyon ödemeleri bu anlamda promosyon avantajları milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü veren emeklilere 900 liraya kadar bankalar tarafından promosyon veriliyor. 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 125 lira ödeme gibi imkanlar da var. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte emekli maaşı promosyon zammı hakkında son gelişmeler... Emekli maaşını alan vatandaş '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek maaşını aldığı bankayı değiştiriyor ve maaşını aldığı yeni bankadan promosyon ödemesi yapıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı promosyon zam oranı belli mi?

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