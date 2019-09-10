Binlerce vatandaş evde bakım maaşlarının yatmasını sabırsızlıkla bekliyor bu bağlamda on binlerce vatandaşın gündeminde evde bakım paralarının yatacağı tarih bulunuyor. Evde bakım maaşları ne zaman ödenecek sorusu arama motorlarında sıkça araştırılan konuların başında bulunuyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar hangi illerde maaşlarının yattığını sorgulatıyor. Peki, evde bakım maaşları ne zaman ödenecek? 2019 yılında evde bakım maaşlarına da zam yapıldı ve yeni maaş bin 315 lira oldu. Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan ve devlet tarafından ödenen evde bakım maaşları eylül ayının ilk haftasından itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. Peki evde bakım engelli maaşı zammı ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte 11 Eylül evde bakım (aylığı) parası yatan iller!