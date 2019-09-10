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Emekliye 500 TL ek zam | SSK SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak'ta maaşları artacak olan emeklilerin ek ödemeleri de artacak. Tahminlere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 8.46 oranında zamlanacak. Ek ödeme dahil maaşlarda 500 liraya varan artış olacak. Peki en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

10.09.2019 07:56 - Son Güncelleme: 10.09.2019 07:56
Emekliye 500 TL ek zam | SSK SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta değişecek. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak.

Emekliye 500 TL ek zam | SSK SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark alacak.

Emekliye 500 TL ek zam | SSK SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine de 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam yansıtılacak.

Emekliye 500 TL ek zam | SSK SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 8.46 zam, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 3.46 fark göründü.

Emekliye 500 TL ek zam | SSK SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek.

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