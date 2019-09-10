Emekliye 500 TL ek zam | SSK SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Ocak'ta maaşları artacak olan emeklilerin ek ödemeleri de artacak. Tahminlere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 8.46 oranında zamlanacak. Ek ödeme dahil maaşlarda 500 liraya varan artış olacak. Peki en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
10.09.2019 07:56
- Son Güncelleme: 10.09.2019 07:56
DİĞER GALERİLER