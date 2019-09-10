Toplu ödeme yap emekli ol | Erken emekli olmak için neler yapmak gerekir? Yasalarımızda çalışılmayan dönemler için geriye ödeme imkanı bulunmuyor. Ancak bazı istisnalar var ki toplu ödeyerek yıllarca çalışmadan kurtulup erken emekli olabiliyorsunuz. Peki erken emekli olmak için neler yapmak gerekir? Toplu ödeme ile erken emekli olabilmek için ne yapılmalı? Detaylar haberimizde...





Her çalışan haklı olarak bir gün emekli olmayı hayal ediyor. Ülkemizde bunun yolu da belli sayıda gün prim ödemek, belli yaşa gelmek ve belli bir sigortalı yılını doldurmak isteniyor. Ancak birçok insan belli dönemlerde çalışamıyor, ya da çalışsa bile sigortası yapılmamış oluyor ve primlerini tamamlayamıyor. çalışan haklı olarak bir gün emekli olmayı hayal ediyor. Ülkemizde bunun yolu da belli sayıda gün prim ödemek, belli yaşa gelmek ve belli bir sigortalı yılını doldurmak isteniyor. Ancak birçok insan belli dönemlerde çalışamıyor, ya da çalışsa bile sigortası yapılmamış oluyor ve primlerini tamamlayamıyor. HABERİN DEVAMI

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