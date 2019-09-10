10 Eylül EYT, nafaka, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatında son gelişmeler neler? Milyonlarca vatandaş bu soruya yanıt aramaya başladı. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerin maaşına yansıyacak olan 3600 ek göstergenin yanı sıra prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen EYT'liler internet üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 10 Eylül EYT, nafaka, 3600 ek gösterge, taşeron, kıdem tazminatı son durum nedir? İşte 1 Ekim TBMM takvimi...

NAFAKA SON DURUM NEDİR?

"Ömür boyu nafaka" ödenmesine yönelik itirazları değerlendiren Hükümet, bu konuda çözüm arayışı çerçevesinde harekete geçti. Adalet Bakanlığı'nda, nafaka hesaplamasında 5 alternatifli bir çalışma yürütülüyor. Meclis'teki Boşanma Komisyonu, kendisine bu yönde ulaşan çok sayıda başvuruyu değerlendirip, hazırladığı önerileri Adalet Bakanlığı'na sunmuştu. Adalet Bakanlığı'nda, hem Meclis Komisyonu'ndan gelen öneriler, hem de Yargıtay başta olmak üzere ilgili birimlerden alınan görüşler doğrultusunda bir hazırlık başlatıldı.