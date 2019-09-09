Emekliye en az 2.150 TL | SSK SGK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak?
Emekliler maaşlarına Temmuz'da zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.01, memur emeklilerine ise yüzde 6.02 artış yansıtıldı. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 8.46 olarak gösteriyor. Bu tahmine göre, en düşük emekli maaşı esnafta bin 816, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 150 lirayı bulacak. Peki emekli maaşlarına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte SSK SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...
09.09.2019 07:55
- Son Güncelleme: 09.09.2019 07:55
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