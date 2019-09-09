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Emekliye en az 2.150 TL | SSK SGK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekliler maaşlarına Temmuz'da zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.01, memur emeklilerine ise yüzde 6.02 artış yansıtıldı. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 8.46 olarak gösteriyor. Bu tahmine göre, en düşük emekli maaşı esnafta bin 816, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 150 lirayı bulacak. Peki emekli maaşlarına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte SSK SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...

09.09.2019 07:55 - Son Güncelleme: 09.09.2019 07:55
Emekliye en az 2.150 TL | SSK SGK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak?

Tüm emekliler Temmuz'da zam aldı.

Emekliye en az 2.150 TL | SSK SGK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.01, memur emeklilerine ise yüzde 6.02 artış yansıtıldı.

Emekliye en az 2.150 TL | SSK SGK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak?

Gözler Ocak zammına çevrildi. Memur ve emeklilerinin Ocak zammının oranını Hakem Kurulu belirledi.

Emekliye en az 2.150 TL | SSK SGK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak?

Memurlara 2020 için yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam yapılacak.

Emekliye en az 2.150 TL | SSK SGK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak?

Ayrıca enflasyon farkı oluşursa bu da maaşlara yansıtılacak.

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