Memurların ve memur emeklilerinin 2020-2021 yılında alacakları zamlı maaş Kamu Görevlileri Hakem Heyeti tarafından açıklanacak. Son görüşmede hükümet 4+4 zam teklif etmiş fakat heyet bu teklife sıcak bakmamıştı. Peki 2020 yılında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, derece ve kıdemine göre yeni memur maaşı kaç para olacak? 24 Haziran'da itibaren zam için çalışmalarına başlayan Hakem Kurulu'nun süreci 5 gün içinde sonlandırması gerekiyor. Bu durumda hakem heyeti memurların maaş zammını bugün 28 Ağustos 2019 çarşamba günü açıklayacak. Peki Emekli ve memur maaşı son dakika ne kadar olacak? SSK, Bağkur, SGK en düşük taban emekli ve memur maaşı kaç para oldu? Tüm detaylar ve gelişmeler sayfamızda