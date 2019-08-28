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  • 28.08.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 09:31

nda son durum: 28 Ağustos , gram, çeyrek, fiyatı! Canlı rakamlar

son dakika... Altın değer kaydederek riskten kaçınmanın azaldığına dair geçici bir işaret verse de ABD Hazine tahvili getiri eğrisinin tersine dönmesi, bazı yatırımcıların hala ekonomik büyüme konusunda endişe taşıdığını gösterdi. Peki, bugün , gram, çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika... Altın dün muhtemel ekonomik resesyon endişeleriyle yüzde 1'den fazla yükseldikten sonra bugün geriledi. Ancak Fed'den faiz indirim beklentileri ve ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizliklerden bulduğu destekle altı yıldan uzun sürenin zirvesine yakın seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Ağustos canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

28 Ağustos tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

28 Ağustos Çarşamba günü gram altın 288,87 liradan alınırken, 288,92 liradan satılıyor.

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