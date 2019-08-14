EYT ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın isimlerden Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'deki emeklilikte yaşa takılanlardan EYT'lilerden oluşan heyet ile yapılan görüşme sonrası yeni açıklama yaptı. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan herkes şu anda 25 yılını doldurdu. Primi de tamamsa yaşı bekliyor. Hepsinin emekliliği mümkün değil. Ancak yaşta birkaç yılı kalmış olanlar için formüller var. En uygulanabilir olanlar Almanya ve Finlandiya modeli. Peki 15 Ağustos EYT yasası 2019 yılı içinde çıkar mı? EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri nelerdir? İşte son gelişmeler ve tüm detaylar