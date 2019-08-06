EYT ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın isimlerden Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'deki emeklilikte yaşa takılanlardan EYT'lilerden oluşan heyet ile yapılan görüşme sonrası yeni açıklama yaptı.
EYT ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor 7 Ağustos itibari ile...
EYT yasası ile ilgili haberler gündemden bir türlü düşmüyor. Bu anlamda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekli olmak için günlerini sayanlar EYT ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Son olarak AK Parti'den EYT ile ilgili yeni açıklama geldi dün toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın isimlerden Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'deki emeklilikte yaşa takılanlardan EYT'lilerden oluşan heyet ile yapılan görüşme sonrası yeni açıklama yaptı.
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