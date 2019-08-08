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  • 08.08.2019 11:35
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 11:41

yasası ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor

yasasının çıkmasını heyecanla bekleyenlerin gözü 'de olacak. Meclis tatile girdi ve 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanacak. EYT için Aile, Çalışma ve Bakanlığı'nda mevzu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "" olarak malum yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler.

EYT'de son dakika ve Finlandiya formülü açıklaması!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen milyonlarca EYT'li konu ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden EYT konusunda son gelişmeler neler? EYT çıktı mı? EYT Meclis'e geldi mi? 08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı.

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