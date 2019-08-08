Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen milyonlarca EYT'li konu ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden EYT konusunda son gelişmeler neler? EYT çıktı mı? EYT Meclis'e geldi mi? 08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı.