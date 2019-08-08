Taşerona müjdeli haber verildi. Kadroya geçen taşeron işçileri ve kamu işçilerine bayram ikramiyesi verilecek. Bayram öncesi ikramiye olarak bilinen bayram yardımı için tarih belli olurken ilave tediye ödemeleri için tarih henüz netleşmedi. Kadroya geçen taşeron işçileri ile kamu işçilerine bayram yardımı yapılacak.