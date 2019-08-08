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  • 08.08.2019 11:14
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 11:16

Kadroya geçen yapılacak

Kadroya geçen taşeron işçiler ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda 3.5 milyon kamu çalışanının yüzü gülecek. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışanlara müjdeli haber geldi. Yüksek Hakem Kurulu kararına göre belediye şirketleri bünyesine çalışan ve 4/D 'li işçilere, Kurban Bayramı öncesi bayram ikramiyesi olarak bilinen bayram yardımı yapılacak..

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