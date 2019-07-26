Taşeron İşçi - 4/D'li taşeron işçilere toplu sözleşme teklifi geçen hafta yapılmıştı. Buna göre merakla beklenen 2 yıllık maaş zamları, izinler ve eğitim yakacak gibi ek ücretleri belli oldu. İşçi ve hükümet temsilcilerinin ikinci kez bir araya geldiği toplantıda, 3 bin 500'ün altında ücret alanlara 60 TL, ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ayda yüzde 4 zam ve enflasyon farkı teklif edildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki 4/D statüsü olan kamu işçisi olarak kadroya geçecek olan taşeron işçiler elde edecekleri hakları merak ediyorlar. Taşeron işçilerin en merak ettiği konuların başında ise maaşlarında bir değişiklik olup olmayacağı geliyor. Peki 4/D'li taşeron işçilere toplu sözleşmeden maaşlara zam yapılacak mı? 4/D'li taşeronlar Temmuz'da maaş zammı alacak mı?
Taşeron İşçi - 4/D'li taşeronlar maaş zammı alacak mı? KHK'lı 4/D'li taşeron işçilere toplu sözleşme ile zam yapılacak mı?
Taşeron İşçi - 4/D'li taşeron işçiler ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda taşeron işçiler önce kadroya geçti ve 4/D statüsüne kavuştu. Taşeron işçiler kamu işçisi statüsüne (4D) geçirilen kişiler başlangıçta mevcut şartlarla kadroya alındı. Ancak bu işçilerin ileride vakti saati geldiğinde toplu iş sözleşmesi yapılırken pazarlık hakkı olacak. Bu anlamda mevcut maaşların ve özlük haklarının iyileştirilmesi söz konusu. Hükümet ve Türk-İş yetkilileri arasındaki ilk görüşmede Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sunmuştu. Peki 4/D'li taşeronlar maaş zammı alacak mı? KHK'lı 4/D'li taşeron işçilere toplu sözleşme ile zam yapılacak mı?
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