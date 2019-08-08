Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılıyor? Kurban bayramı emekli maaş ikramiyesini kimler alacak? Kurban bayramına sayılı günler kala yaklaşık 12 milyon emekli için heyecanlı bekleyiş başladı. 1000 liralık kurban bayram ikramiyesi ödemeleri 8-9 Ağustos arasında ödenecek. Ölen eşinden ya da anne babasından aylık alanlara ise eksik ikramiye yatacak. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta. Arife günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önceki hafta, yani 5-9 Ağustos'ta ödenmesi muhtemel. Ramazan Bayramı'nda arife gününe 1 gün kala ödeme yapılmıştı. Buradan yola çıkarak 9 Ağustos Cuma günü 12.5 milyon emeklinin ikramiyelerinin hesaba yatma olasılığı yüksek. Bir ihtimal de ödemenin emeklinin bir kısmına 8 Ağustos, kalanına ise 9 Ağustos'ta olmak üzere iki günde yapılması.