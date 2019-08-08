Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 08.08.2019 10:25
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 10:41

ikramiyesini kimler alacak? hesaba yattı mı?

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri bugün ve yarın ödenmeye başlayacak. Emeklileri sevindiren bu haber haftaiçi duyurulmuştu. tarihlerinde emekliler hesabında 1000 liralık Kurban Bayramı ikramiyesini görecek. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabiliyor. Buna göre ikramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, BAĞ-KUR ve kapsamında olanlara da 9 Ağustos'ta ödenecek. Geçen seneye baktığımız zaman Ramazan Bayramı'nda arife gününe 1 gün kala ödeme yapılmıştı. Emekliler tahsis numarasına göre maaşlarını alabilecek. Kurumu tarafından emekli olan herkese verilen bir numaradır. Peki 8-9 Ağustos ikramiyesini kimler alacak? hesaba yattı mı?

Emekli bayram ikramiyesi hesaba yattı mı?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılıyor? Kurban bayramı emekli maaş ikramiyesini kimler alacak? Kurban bayramına sayılı günler kala yaklaşık 12 milyon emekli için heyecanlı bekleyiş başladı. 1000 liralık kurban bayram ikramiyesi ödemeleri 8-9 Ağustos arasında ödenecek. Ölen eşinden ya da anne babasından aylık alanlara ise eksik ikramiye yatacak. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta. Arife günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önceki hafta, yani 5-9 Ağustos'ta ödenmesi muhtemel. Ramazan Bayramı'nda arife gününe 1 gün kala ödeme yapılmıştı. Buradan yola çıkarak 9 Ağustos Cuma günü 12.5 milyon emeklinin ikramiyelerinin hesaba yatma olasılığı yüksek. Bir ihtimal de ödemenin emeklinin bir kısmına 8 Ağustos, kalanına ise 9 Ağustos'ta olmak üzere iki günde yapılması.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri8-9 Ağustos kurban bayramı emekli maaş ikramiyesini kimler alacak? Emekli bayram ikramiyesi hesaba yattı mı?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri