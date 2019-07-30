Kadroya geçen taşerona bayram ikramiyesi müjdesi!

Taşerona tediye son dakika haberleri: Okan Güray Bülbül'ün bugün kaleme aldığı yazısında, KHK ile kadroya geçen işçiler ile kamu işçilerine ilave tediye ödemelerinin bayramdan önce ödenmesinin planlandığını aktardı. 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yapılmaktadır. Tediye ödemeleri, bu kanun kapsamına alındı ve her yıl düzenli olarak ödeniyor.