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  • 31.07.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 17:02

Kadroya geçen taşerona bayram ikramiyesi müjdesi!

Kamu işçilerine 52 günlük ödemeleri yapılmaktadır. Yılda 4 taksitle yapılacak ilave tediye ödemeleri , 13 'er gün şeklinde yapılıyor. 2019 yılının ilk iki taksiti ödendi. Ocak 'ta ve Ramazan Bayramı öncesi verilen ilave tediyelerin ardından 26 günlük ilave tediye ödemesi kaldı. Kamu işçilerinin 52 günlük ilave tediye ödemeleri 4 taksitte yapılıyor.

Taşerona tediye son dakika haberleri: Okan Güray Bülbül'ün bugün kaleme aldığı yazısında, KHK ile kadroya geçen işçiler ile kamu işçilerine ilave tediye ödemelerinin bayramdan önce ödenmesinin planlandığını aktardı. 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yapılmaktadır. Tediye ödemeleri, bu kanun kapsamına alındı ve her yıl düzenli olarak ödeniyor.

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