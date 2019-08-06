4-D'li işçi tediye ve bayram ikramiyesi ne kadar?

Ülkemizde bir milyon fazla taşeron işçisi bulunmakla beraber belediyeler ve çeşitli kamu kurumlarında görev icra eden taşeron hakları da ilgili ekibe geçme sonucundan sonra iyileştirilmeye başlandı. Özellikle kamu işçilerinin son zamanlarda beklediği en önemli haberlerden biri de özlük haklarında iyileştirme olup bu kapsamda ele alınan konular meclisin tatile girmesi ile Ekim ayına kadar ertelendi.