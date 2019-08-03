Tekel 2000, 2001, Samsun 216, Maltepe sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? 3 Ağustos zamlı liste

Tekel 2000, 2001, Samsun 216, Maltepe sigara fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sigara zammı haberlerinin ardından hangi sigaralara zam geldiği merak ediliyordu. British American Tobacco Türkiye tarafından yayınlanan liste ile birlikte bu sorular yanıt buldu. Zam gelen sigaralar arasında Tekel 2000, 2001, Samsun 216, Maltepe markaları da bulunuyor. Peki, Tekel 2000, 2001, Samsun 216, Maltepe sigara fiyatları kaç para oldu? İşte 3 Ağustos zamlı sigara fiyatları...
Tekel 2000: 14,00 TL
Tekel 2001: 14,00 TL
Samsun 216: 14,00 TL
Maltepe: 14,00 TL
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