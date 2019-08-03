Tekel 2000, 2001, Samsun 216, Maltepe sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? 3 Ağustos zamlı liste Tekel 2000, 2001, Samsun 216, Maltepe sigara fiyatları ne kadar oldu? British American Tobacco Türkiye tarafından yayınlanan liste ile birlikte güncel sigara fiyatları belli oldu. 3 Ağustos'tan itibaren geçerli zamlı sigara fiyatları arasında Tekel 2000, 2001, Samsun 216, Maltepe markaları da yer alıyor. Peki, Tekel 2000, 2001, Samsun 216, Maltepe sigara fiyatları kaç para oldu? İşte 3 Ağustos zamlı sigara fiyatları...

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