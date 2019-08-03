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  • 03.08.2019 11:05
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 11:17

Rothmans, Viceroy, Pall Mall sigara fiyatları kaç para oldu? 3 Ağustos zamlı sigara fiyatları

Rothmans, Viceroy, Pall Mall sigara fiyatları ne kadar oldu? British American Tobacco Türkiye tarafından yayınlanan liste ile birlikte güncel sigara fiyatları belli oldu. 3 Ağustos'tan itibaren geçerli zamlı sigara fiyatları arasında Rothmans, Viceroy, Pall Mall markaları da yer alıyor. Peki, Rothmans, Viceroy, Pall Mall sigara fiyatları kaç para oldu? İşte 3 Ağustos zamlı sigara fiyatları...

Rothmans, Viceroy, Pall Mall sigara fiyatları ne kadar?

Rothmans, Viceroy, Pall Mall sigara fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sigara zammı haberlerinin ardından hangi sigaralara zam geldiği merak ediliyordu. British American Tobacco Türkiye tarafından yayınlanan liste ile birlikte bu sorular yanıt buldu. Zam gelen sigaralar arasında Rothmans, Viceroy, Pall Mall markaları da bulunuyor. Peki, Rothmans, Viceroy, Pall Mall sigara fiyatları kaç para oldu? İşte 3 Ağustos zamlı sigara fiyatları...

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

İşte 3 Ağustos zamlı sigara listesi...

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