Rothmans, Viceroy, Pall Mall sigara fiyatları kaç para oldu? 3 Ağustos zamlı sigara fiyatları Rothmans, Viceroy, Pall Mall sigara fiyatları ne kadar oldu? British American Tobacco Türkiye tarafından yayınlanan liste ile birlikte güncel sigara fiyatları belli oldu. 3 Ağustos'tan itibaren geçerli zamlı sigara fiyatları arasında Rothmans, Viceroy, Pall Mall markaları da yer alıyor. Peki, Rothmans, Viceroy, Pall Mall sigara fiyatları kaç para oldu? İşte 3 Ağustos zamlı sigara fiyatları...

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