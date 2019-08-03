Sigara fiyatları ne kadar? Dün açıklanan sigara zammının ardından güncel sigara fiyatları merak edilmeye başlandı. 3 Ağustos itibarıyla British American Tobacco sigara ürünlerinde 3'er TL zam yapıldı. 13 TL olan bir sigara 16 TL, 12 TL olan sigara 15 TL oldu. Peki, bugünden itibaren geçerli olan sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte 3 Ağustos zamlı güncel yeni sigara fiyat listesi...

3 AĞUSTOS ZAMLI SİGARA FİYATLARI LİSTESİ

British American Tobacco Türkiye tarafından 3 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak sigara paket fiyatları listesi açıklandı. Buna göre, sigaralara 3 lira zam yapıldığı görülüyor.

Zamlı güncel yeni sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfayı ziyaret ediniz...